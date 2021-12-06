全新成立的T1聯盟，才打到第2場例行賽，就有球隊提出申訴了！新北中信特攻針對4日與台啤英熊比賽，台啤蔣淯安最後一擊三分命中是否逾時提出申訴，結果聯盟招開技術委員會討論過後，決定維持原判，卻坦承裁判檢視即時回放系統時，確實有非裁判人員(應該是指台啤顧問閻家驊)靠近觀看，今後將會嚴格進行管控。

以下是T1聯盟公告內容，「12月4日台灣運彩xT1聯盟G02台啤英熊VS新北中信特攻之賽事，針對台啤最後一擊三分命中是否逾時事件，新北中信特攻提請申訴一案，經本聯盟昨由高級顧問王人生召開技術委員會議，再次檢視即時回放系統使用程序及製播單位提供之各角度畫面，經檢視影帶後並無證據證明與原判決相悖之事實，故維持原判，特此聲明。

另針對該場賽事裁判檢視即時回放系統時有非裁判人員靠近觀看，聯盟確有疏失，往後裁判檢視即時回放系統，將由賽務人員及主場維安人員嚴格管控，嚴禁非裁判人員靠近即時回放系統。」