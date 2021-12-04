國民黨高市黨部主委許福明今早站路口宣講。（柯宗緯翻攝）

今日上午高市議員陳若翠選在民進黨市黨部主委暨立委趙天麟、議員黃文益的公投看板旁，架設「麥擱騙啦」、「四個都同意」文宣，火藥味十足。（柯宗緯翻攝）

綠營方面明天下午3時將在北鳳山辦公投宣講。（柯宗緯翻攝）

國民黨在高雄首場也是唯一一場的大型公投宣講活動「我的寶寶不吃萊豬」親子童趣園遊會，由立委吳怡玎與國民黨高雄市黨部共同舉辦，明天（5）日下午2時在高市議會旁登場，黨主席朱立倫將合體前總統馬英九、前任主席江啟臣及中廣董事長趙少康等四大天王合體。（柯宗緯翻攝）

四大公投倒數2週，選情愈發白熱化，明天藍綠總動員將在高雄鳳山尬場。藍營在高市議會旁封路舉辦高雄唯一一場大型宣講，黨主席朱立倫將合體前總統馬英九、前任主席江啟臣及中廣董事長趙少康。綠營則由湧言會召集人王定宇領軍，率領高雄、新北兩大黨部主委趙天麟、何博文親上火線，高雄市長陳其邁也將現身助講。

國民黨高雄市黨部指出，周末將舉辦近20場大小規模宣講，今早7時由主委許福明及副主委曹桓榮兵分兩路親自到澄清湖、菜市場、市黨部、公廟廣場、黃昏市場、夜市等各地進行公投宣講，將一路到晚上9時。

明天上午10時，高市議員李雅靜將邀請馬英九從議會旁鳳山西站騎乘Ubike單車繞行鳳山，由議長曾麗燕、市黨部主委許福明、議會黨團總召童燕珍陪同騎行。打趣的是，終點為原高雄縣黨部，該處已非藍營黨產，日前還上演藍綠公投看板大戰。

藍營重頭戲，明天下午2時在鳳山區議會路，由立委吳怡玎主辦四個都同意高雄說明會，將邀請朱立倫、馬英九、江啟臣、趙少康等來賓向高雄市民報告支持四個都同意。

此外，今日上午高市議員陳若翠選在民進黨市黨部主委暨立委趙天麟、議員黃文益的公投看板旁，架設「麥擱騙啦」、「四個都同意」文宣，火藥味十足。

綠營方面明天下午3時將在北鳳山辦公投宣講，及顏文章、趙天麟、林智鴻聯合服務處成立大會，預計千人參加。由中常委、湧言會召集人王定宇領軍，率領高雄、新北兩大黨部主委趙天麟、何博文、不分區立委林楚茵輪番宣講，高雄市長陳其邁也將助講，全力催出高雄「不同意」選票。

林智鴻指出，鳳山是高雄人口最多的行政區，鳳山公投票將是全高雄公投票勝負的關鍵。為讓台灣走向世界，也讓台灣更安全，高雄空汙又可改善，將全力催公投「四個不同意」票，接下來也會進行地毯式催票行動，讓鳳山「四個不同意票」催到高雄最高。