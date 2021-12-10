建廠50年的中鋼公司為厚植下一個50年營運競爭力，所屬5G AIoT推動辦公室10日揭牌啟用，中鋼廠區內另同步進行5G戶外示範場域遠端連線開台儀式，日後將與亞洲新灣區5G AIoT創新園區的廠商就軟硬體及資安防護等議題對接。

高雄展覽館登場的「亞灣創新X新創大南方」展覽會場，中鋼5G AIoT推動辦公室與中鋼5G AIoT實驗室舉行啟用典禮，經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、國發會產業發展處長詹方冠及中鋼董事長翁朝棟等人一同揭牌。

中鋼5G AIoT推動辦公室與實驗室目前已與國際加速器（微軟）、新創（杰悉科技）、學研單位（工研院、高科大、金屬中心、路竹電信研究中心），展開智能專案開發及應用，透過跨領域合作，加速落實中鋼5G AIoT建置與應用。

建廠50年的中鋼，為厚植下一個50年營運競爭力，已斥資8500萬元，分別攜手中華電信建立5G智慧軌道運輸戶外示範場域，以及與仁寶、思科合作建構5G軋鋼智慧工廠室內示範場域，2個示範場域共進行9項智能化專案研究。