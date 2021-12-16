橘子集團（6180）衝刺台灣原創內容產業，繼今年5月推出「文學星」以外，16日再宣布正式發表全新的「漫畫星」，兩者加在一起，讓橘子旗下beanfun!成為台灣首個擁有網路小說以及漫畫內容的平台，橘子表示，過去每年在原創內容投入約1億元，未來3年內將挹注新台幣5億元，用以孵育並培植台灣原創產業。橘子董事長劉柏園表示，鄰近國家已陸續有進軍國際市場的強大漫畫或小說，希望橘子在3年內成為最有實力的挑戰者，並躋身為內容產業的重要服務商。

全球IP經濟蓬勃發展，近年來國際OTT平台也積極發展在地內容，讓台灣的原創內容有更大的舞台。橘子今年5月份率先正式成立「IP發展部」，主要聚焦在三大業務，包括漫畫與小說作品開發與產製編譯、平台營運及內容行銷、IP授權發展業務等。

橘子今年上半年率先推出「文學星」，同時與華文原創平台鏡文學合作，多位知名作家群合作，目前平台上小說數量約900，2022年將突破千部小說。橘子表示，16日正式上線的「漫畫星」，可支援PC以及App裝置呈現，首先上線12部精選轉載作品，並預計在農曆新年前把數量增加到30～50部。而「漫畫星」第一階段將結合遊戲、出版、影視、音樂、Podcast、VTuber，籌備7部原創作品，其中包括開發中的自製手遊《便利商店口袋版》的漫改版、與好好影業聯手的恐怖驚悚類《24不思議》，以多元形式接觸更廣的閱聽族群。

此外，橘子也表示，「漫畫星」預計每年推出至少20部以上的原創作品，含轉載共制等預計近百部，加上「文學星」年度預估將有30部原創新作上線，也將再收錄千部以上的轉載作品，2022年「文學星」、「漫畫星」將收錄超過2000部作品。

2022年底前，「漫畫星」與「文學星」將推出逾50部原創作品、收錄數千部轉載授權作品，同時也結合橘子旗下電商、支付、遊戲等資源，以支持台灣原創者。