彰化掃把哥嗆「好膽下車」被不明噴霧洗臉 遭KO落魄逃離（取自臉書「記者爆料網-公開版」）

彰化1名男子日前疑似在路上發生行車糾紛，一氣之下拿著掃把朝後車駕駛罵「好膽就下來（下車）」，沒想到後車駕駛下秒就下車，還拿著1罐不明噴霧朝男子狂噴，一連噴了近13秒，強力噴射液體讓男子趕緊逃回車內；網友紛紛笑說「是在噴殺蟲劑嗎」、「掃把幫？」「各地戰況激烈」。

臉書「記者爆料網-公開版」張貼1段影片，影片中1名黑衣男子將車停在影片拍攝者的前方，下車後手中拿著1把掃把，朝後車大罵「好膽就下來」，接著轉頭走回轎車時，後車的白衣服駕駛這時走下車並拿著一罐不明噴霧朝黑衣男狂噴，先是朝黑衣男的身體連噴好幾秒，對方上車後，再繼續朝車身狂噴，一連噴了10幾秒。

男子拿著掃把朝後車駕駛罵「好膽就下來（下車）」，沒想到後車駕駛下秒就下車，還拿著1罐不明噴霧朝男子狂噴，一連噴了近13秒。（翻攝自臉書「記者爆料網-公開版」）

據PO文者指出，事發地點在彰化縣一處道路，PO文笑說「手持不知什麼（噴霧）V.S掃把」；網友們看到影片後紛紛留言，「這噴法，像是我遇見了大強（蟑螂）」、「這個一看就表演的」、「那是在噴殺蟲劑嗎」、「往車內噴，他只要一開空調，群體攻擊」、「各地戰況激烈」、「掃把幫？」

因瑪莎拉蒂惡煞事件曝光後，全台行車糾紛造成的暴力行為格外引發關注，新北市汐止昨（16）晚也發生1名男駕駛下車準備拿球棒砸騎士，不料隨即遭騎士拿辣椒水狂噴眼，他轉頭表情痛苦，仍氣不過再次揮棒沒打中，之後痛苦地趴在車窗，騎士則再次近距離朝他噴辣椒水，30秒影片在網路瘋傳。