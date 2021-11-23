起訴書指出邱女虐待多名幼兒，除了徒手毆打施虐外，還會用膠帶綑綁、用高熱液體惡意澆燙，近日彰檢偵查終結，依兒少權益保護法、刑法傷害罪等罪嫌將2人提起公訴。（本報資料照片）

日前鬧得沸沸揚揚的彰化無照保母虐童案，25歲的邱姓保母與29歲的黃姓同居男友2人，今遭到彰化地檢署起訴，起訴書指出邱女虐待多名幼兒，除了徒手毆打施虐外，還會用膠帶綑綁、用高熱液體惡意澆燙，近日彰檢偵查終結，依涉犯兒少權益保護法、刑法傷害罪等罪嫌將2人提起公訴。

起訴書指出，邱、黃2人同居在一處鐵皮屋內，本身就育有2子2女，其中最大5歲最小未滿周歲，平時黃男擔任貨車司機，收入並不穩定，因此謀劃額外收入管道，邱女明明有4名子女要照顧，卻還在網路上招攬照顧幼兒工作，前後經手4名幼童，並對其下手傷害。

邱、黃２人所帶的第一名幼童僅帶滿７天，就被生父母發現手腕紅腫，懷疑遭綑綁教訓，因此將孩子帶回，後來又招來２名幼童，結果因為沒有照顧好，放任幼童從嬰兒車爬出摔落地面，造成後腦杓著地送醫，幼童生父母不忍小孩受傷將孩子帶回。

最後林姓女子今年6月將4歲兒子交給無照的邱女全日托育，也慘遭虐待，不僅大腿淤青、腳掌遭熱水澆淋潰爛，就連陰莖也傷痕累累，林女發現大事不妙將孩子帶回，發現傷痕累累才緊急將孩子送醫帶回。

起訴書指出，被告邱、黃2人皆失口否認犯行，在面對家屬詢問、質疑時還惱羞成怒，反以通訊軟體回嗆被害人的親屬，犯後態度不佳，在警詢時也同樣否認犯行，因此建請法院從重量刑。

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