瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生爆出多項內幕，主嫌張敦量不但經營博弈公司，還放高利貸，在台中幫派混得相當好，不過竹聯幫創幫元老柳茂川對此批評3人，他說3人駕駛名車、拿球棒打男大生，就是「持強欺弱」、毫無道義感，與他在江湖走跳時的「行俠於世」觀念完全不同，認為此行為不講理且可恨，應該嚴懲。

據三立新聞網報導，柳茂川受訪表示，惡煞開超跑名車把人打成重傷，就是「持強欺弱」，在他當時的年代是不會發生這種事的，「像我本人打人一拳，人家不還手絕不打第二拳」，認為3名惡煞在現今江湖沒有道義感，也沒有江湖的規矩，跟他們過往走跳江湖「行俠於世」的觀念完全不同。

柳茂川對此批評3人，他說3人駕駛名車、拿球棒打男大生，就是「持強欺弱」、毫無道義感，與他在江湖走跳時的「行俠於世」觀念完全不同。（資料照）

柳茂川痛批3名惡煞非常不講理，相當可恨，希望法律能給予嚴懲，「台灣的法律是保護壞人的，這個很糟糕。對好人、守規矩、奉公守法的人不保護，這是非常要命的，希望以後的法律一定要改公正，公共秩序一定要維持好。」

彰化某不具名組頭爆料，體格壯碩的張敦量在道上人稱「破許哥」，在台中混組織幫派混得有聲有色，除經營百家樂、球版等地下賭盤，還兼放高利貸，已達博弈公司規模，且他手段凶殘，除會逼迫賭客下重注，若賭客賭輸錢就強迫放款，從中賺取高利貸，目前他所參與的博弈組織已被破獲，影響利益層面廣泛，據傳有不少道上人士想找張男「嚴加約束」一下。