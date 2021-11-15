瑪莎拉蒂擦撞毆人案震驚全台。市議員謝志忠等6人15日質詢時，集體拿「黑箱」怒轟市府表達「沒有真相、沒有治安」，強力要求警局打開黑箱，明確釐清「現行犯」定義，成立專案小組調查、缺失釐正列為教案，還給父母與孩子一個安心的街道！副市長陳子敬說，警方持續展開掃蕩暴力臨檢任務，致力維護社會治安。

台中市六位議員謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達、林祈烽、王立任等，今天在市議會質詢時，集體拿『黑箱』怒轟市府表達「沒有真相、沒有治安」，不要粉飾太平。

謝志忠說，天下父母心近日周圍朋友討論最多話題，無不是恐慌孩子行車上路安全，新聞中受害男大生母親甚至絕望表示：想要搬離台中。警察局的態度看起來只想壓下事件，讓人覺得在粉飾天下太平！市府態度決定一切，必須硬起來，才能讓警方有決心確切執行公權力，喝止橫行霸道不法份子，展現捍衛治安的力量。

張耀中指出，這些惡煞背後撐腰的有力人士，絕不單單只是今日破獲博弈集團數人，依照刑事訴訟法規定，這些惡煞絕對是現行犯，到場警察誤信一面之辭，未查驗行車紀錄器即判定為「互毆」，是否有不能說的內情？外傳惡煞三人後台很硬，市府有清查是否有人打過關切電話嗎？要求市府要打開治安的黑箱，讓受害人家長和市民的恐慌不再。

張玉嬿表示，網路評論批評警方這次是看新聞報導來辦案，討論區有很多車禍經驗談，質疑警方平時對行車糾紛怒罵恐嚇，甚至鬥毆往往習以為常、全力勸和，這種偏安心態令惡人越來越惡，警方對此應引以為鑑，把此案缺失釐正列為重點教案，找回警察的公信力。

黃守達要求，市府在本會期結束前應提出此案的專案調查報告給全體議員，提出疏失與問題之處，與後續改進的方向；他與其他議員也會提案要求市議會成立專案調查小組，一定要查出真相，釐清背後勢力糾葛，其是否影響或干涉了此案？沒有真相就沒有治安，絕不能讓市民生活於恐懼之中。

市政府強調，3位主嫌以殺人未遂等罪嫌移送，並經地院裁定收押，本案已進入司法程序，並祈宋姓男大生早日康復。警方今宣布偵破張嫌背後的博奕集團，也朝組織犯罪嚴查嚴辦。台中市警方持續展開掃蕩暴力、臨檢任務等，持續努力維護治安。