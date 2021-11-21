為輔導企業主永續經營，台中市政府經濟發展局自去年3月20日「特定工廠登記」制度上路以來，積極配合推動輔導中市既有未登記工廠業者朝「全面納管、就地輔導」目標邁進，截至今年11月12日止，台中市累計受理納管案件達3478件、核准2243件，居全國之冠，產業類別以金屬製品製造業、機械設備製造業為大宗，主要集中潭雅神、大平霧、烏日等地區。

經發局表示，台中市因便捷交通網絡及優越地理位置，成為台灣主要工具機、自行車、木工機械、手工具、光電面板、航太產業等，因工業蓬勃發展，許多中小企業擴展至鄰近農地，形成未登記工廠聚落，特定工廠登記制度上路後， 包括德川機械股份有限公司、家豐工業股份有限公司、葉興機械等榮獲第20屆台中市金手獎廠商，均已配合提出納管申請，展現將工廠合法化決心。

經發局說明，台中許多未登記工廠都是產業隱形冠軍，亦是台灣產業供應環的生產者，由於仍有部分未登記工廠未提出納管申請，申辦期限只到明年3月19日止，僅剩下4個月，呼籲凡符合2016年5月19日以前既有、從事低汙染事業等納管條件的中小企業主，速洽台中市政府特定工廠登記單一窗口申請或透過特定工廠線上申辦系統辦理。

此外，未登記工廠要申請納管，須符合工廠管理輔導法「有固定場所從事物品製造、加工，其廠房達一定面積，或其生產設備達一定電力容量、熱能者」定義，如倉庫、物流中心、汽車修配業等均非屬工廠，不適用工廠管理輔導法，亦不符合未登記工廠申請納管基本條件，請業者勿聽信坊間謠傳。