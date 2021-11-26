上海企事業單位環境資訊公開平台26日資訊顯示，特斯拉對上海超級工廠（一期）第二階段的產線優化項目進行環評公示。環評報告顯示，該產線優化專案投資總額高達12億元（人民幣，下同，約合新台幣52.2億元），其中環保投資8500萬元，占比7.08％，預計今年12月動工，明年4月完工。特斯拉在環評報告中還表示，公司已對專案完成碳足跡和碳排放核算。

大陸觀察者網報導，特斯拉上海超級工廠位於上海臨港重裝備產業區，其規模超過1200畝（逾86萬平方米），2021年預計年總體產能為45萬輛。該廠是中國首個外商獨資整車製造專案，也是特斯拉首個在美國以外的超級工廠。目前特斯拉將上海超級工廠分為四大區域，分別是整車生產區、試驗區、零組件生產區及聯合廠房（維修廠房）。

特斯拉在環評報告中表示，該專案為擴建項目，在現有新車型生產區（即上海超級工廠（一期）第二階段 B 階段生產區域）內進行，生產車型較擴建前不發生變化，即仍維持Model 3、Model Y及相關衍生車型。此次產線優化項目主要為衝壓廠房、車身廠房、塗裝廠房、總裝廠房以及物流操作中心的擴建。

特斯拉稱，該項目將通過增加工作時長、增加員工數量、提升物料周轉頻次實現產能提升，但環評報告未披露產能的增加數量。據特斯拉估算，產線優化項目建成後將增加4000名員工，全廠員工數量將達到19000人。

值得補充的是，特斯拉超級工廠專案（一期）第二階段原本分為A、B兩個階段進行建設，但後來研發中心從B階段中移出，單獨改為C階段進行建設。此次環評報告稱，上海超級工廠已完成A、B兩個階段的建設，目前零組件整體調整專案工程及C階段專案仍在建設過程中。