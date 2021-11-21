「中華民國霹靂舞國手選拔積分賽」台中站21日在豐原ACS跨運動熱烈登場，每位選手透過分站參賽累積賽事積分，藉此選拔最優秀選手代表我國參加國際正式賽會，賽制包括成人男子組、成人女子組、青年男子組及青年女子組等4組，吸引全台約230位霹靂舞優秀選手來到台中參賽，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席致意，期勉選手在賽事中爭取佳績。

運動局表示，這次賽事由中華民國體育運動舞蹈總會在台中辦理全國霹靂舞盛會，促進運動交流，也感謝ACS跨運動提供運動場地，今日除霹靂舞賽事外，也將辦理3場霹靂舞分享課程。

運動局說明，市長盧秀燕上任後，以打造「酷運動、酷城市」為目標，2024年法國巴黎奧運正式納入Breaking (地板霹靂舞)項目，為了持續向下扎根，市府在今年辦理了台中盃街舞大賽及2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽等賽事，希望培養更多運動好手。

立法委員江啟臣、市議員張瀞分、市府運動局長李昱叡今日均到場，ACS跨運動店長廖銘銓及廖志元也出席為選手加油。