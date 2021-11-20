內政部長徐國勇晚間出席台南的防疫英雄公益音樂會，針對近來頻傳街頭暴力治安事件，他說，上周已指示警政署全面掃黑，尤其，新興犯罪手法跟以往不同，針對街頭暴力多與網路詐騙、詐騙集團有關，只要合乎組織犯罪條例，不管之前有無幫派註記，有集團性、暴力性，一律嚴加查辦，也重申台灣治安在世界上是名列前茅，希望國人多給予警察肯定。

近期台中傳出「瑪莎拉蒂」惡少毆打大學生，之後又陸續發生多起「棒球」街頭暴力事件，引發民眾對治安的疑慮。

徐國勇說，他要向國人表達2件事，一是警政署會全力維護社會治安，與各個有偵查權的機關配合，對治安展開全面性掃黑，二是，台灣治安在世界上名列前茅，警察除了掃蕩治安、維護國家安全之外，在防疫等工作也站在第一線，非常辛苦，請民眾多給予警察肯定打氣，讓警察更有士氣。

「內政部受益最多！」徐國勇晚間出席演唱會受訪時也提到，愛爾麗集團長期奉獻公益，內政部的警察、消防蒙受許多公益資源，因此，他連續2年都南下來參加這個活動。