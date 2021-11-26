遏阻暴力鬥毆，南投警方總動員全縣同步擴大臨檢。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

國內鬥毆暴力社會事件頻傳，南投縣警察局規畫實施全縣擴大臨檢，針對轄內治安重點及易生滋事場所，加強臨檢查緝；縣警局副局長黃秀法也到第一線臨檢點校閱，慰勉員警也宣示警方維護治安的決心。

南投縣警察局長黃永志指出，非法槍械、賭博犯罪、聚眾鬧事等案件危害社會治安，黑道幫派、地下錢莊暴力討債更成為治安隱憂；近期，警察局執行數波同步檢肅，查獲非制式槍枝12枝、毒品案48人、賭博案12件39人、檢肅幫派首要4人、共犯成員23人到案；另與其他警察機關共同檢肅幫派首要2人、共犯成員48人到案。縣警局秉持「向上溯源，向下刨根，斷絕金流」原則，針對犯罪組織的人、行業及不法所得三面向執行，以防制幫派犯罪，並加強路檢盤查防制街頭聚眾鬥毆案件之發生。

黃永志指派副局長黃秀法率隊，針對轄內易生治安危害地點執行擴大臨檢勤務，展現警方維護治安、打擊不法決心，並持續對業者進行宣導，保障合法業者係警察職責，業者應配合警方執法作為，如有發生鬥毆等治安事故徵兆，第一時間應立即通報警方到場處理，避免任由私下談判，和解不成而導致事端擴大，業者若無法有效配合約制，將會採行政干預手段，並運用第三方警政策略，通報縣政府主管機關進行斷水斷電等重大裁罰，甚至要求勒令歇業。

南投縣警局8個分局同步實施擴大臨檢，重點包含取締酒後駕車、防制危險駕車、防疫稽查、防制車手、兒少保護措施、取締賭博電子遊戲場所、全國同步掃黑行動等專案勤務。

最近，全國各地街頭聚眾鬥毆案件頻傳，此次勤務特別針對青少年聚集的治安要點、KTV、電子遊藝場等場所，密集實施擴大臨檢勤務，加強清查不法。

黃秀法表示，南投縣警局對於街頭暴力，一定會在發生第一時間，立即啟動快打部隊，現行犯立即逮捕，對於現場助勢、叫囂者也將全數帶回管束、清查，並確實追查究辦逃逸者。此外，民眾如果在超商或KTV內外遭遇危險，要立即撥打110報警求助，以避免遭受危害。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！