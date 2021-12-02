張姓通緝犯，騎車未戴口罩，霧峰分局十九甲派出所巡邏員警發現，將他攔下盤查。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

張姓通緝犯，假意接受霧峰分局十九甲派出所巡邏員警盤查，說聲「拍謝」後，拔腿狂奔落跑。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

張姓通緝犯，說聲「拍謝」後，拔腿狂奔落跑，霧峰分局十九甲派出所百米衝刺將他逮捕。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市1位年約21歲的張姓男子，日前騎機車未戴口罩，遭霧峰分局十九甲派出所員警攔下盤查，張男起初假意配合，說了一聲「那個，拍謝」後，立馬拔腿狂奔，員警一路追逐約100公尺後將他撲倒，一查原來張男是通緝犯，立即將他逮捕，解送嘉義地檢署歸案。

因妨礙秩序罪，遭嘉義地檢署通緝的21歲張姓男子，日前晚間10點多，因騎機車未戴口罩，行經大里區新仁路一段、新仁七街口時，霧峰分局十九甲派出所所長李銘卿及警員賴冠維正執行巡邏勤務，發現張男沒戴口罩，立即將他攔下盤查。

張男知道自己遭通緝，先假意配合警方盤查，也應警方要求，拿出身分證給員警檢查，但當警方使用警用電腦查詢時，張男知道自己即將露餡，想要逃跑，不過心虛的張男，要逃跑前，居然還對員警說了一聲「那個，拍謝（不好意思）」後，隨即拔腿狂奔落跑。

員警賴冠維見狀，立即從後一路追逐了約100公尺，到了新仁路一段159巷口，才將張男撲倒，並將他壓制在地，已跑得氣喘吁吁的張男，一口氣喘不上來，還向員警求饒說，不會再跑了，讓他緩口氣，全案警詢後將張姓通緝犯，解送嘉義地檢署歸案。

霧峰分局長李建興表示，警方落實可疑人車盤查，展現警察貫徹公權力與維護治安的決心，確保大里、霧峰地區良好的治安、交安環境，讓市民大眾能安居樂業。