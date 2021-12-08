閻奕格（左起）、宛尼、張立昂、麥麥、禹菡、王冠中。（群星瑞智、浪LIVE提供）

閻奕格、麥麥、宛尼、禹菡、張立昂。（群星瑞智、浪LIVE提供）

張立昂跨界擔任新版影集《我的野蠻女友》製作人，他與歌手閻奕格擔任「尋找野蠻女友」全民大海選評審，8日出席冠軍頒獎典禮，張立昂回想起也曾參與2次選秀，包括上《超級星光大道》擔任踢館大魔王、《SM Production》徵選比賽都落敗，也面臨了一段情緒很糟糕或是不斷否定自己的過程，但在重新振作後，不斷地發現屬於自己的課題，一路求教、學習、面對挫敗，才能找到自己還能更好的地方。

他說，大學時到《超級星光大道》擔任PK魔王，當時的他只有學校舞台演出經驗，就莫名其妙當了魔王，「上台前在樓梯前練發聲，卻練到沒有力氣，上台後恍恍惚惚，一切就過了。」他得失心重，對自己表現很不滿意，難過了很久。他希望藉由這個活動，鼓勵大家繼續堅持做自己喜歡的事情，總有一天會遇到伯樂，沮喪過後也別忘記要繼續鼓勵自己。

談起製作人初體驗，他說製作人有無止盡的會議要開，無論劇本、敲演員檔期、拍攝地點等，都要再三琢磨，直呼：「當演員真的很幸福！」閻奕格透露開始參與戲劇演出，但5月開拍的影集《人浮於愛》，才拍2天就遇到三級警戒，劇組全面停工，只能等明年4月重新開工。

由群星瑞智攜手華研國際音樂及浪LIVE直播平台舉辦的「尋找野蠻女友」全民大海選活動，8日發布冠軍得主，分別是表演榜麥麥、歌唱榜宛尼及直播榜黃禹菡奪得冠軍，野蠻女友製作人張立昂、野蠻大使閻奕格及浪LIVE董事長王冠中頒發冠軍獎金，並恭喜冠軍群加入《我的野蠻女友》華語版計畫。

其中18歲的宛尼是立委、資深藝人高金素梅的姪女，她從國中就開始創作，平常遇到表演困難，會請教姑姑高金素梅，姑姑也曾告訴她：「保持平常心，表演時把人頭當西瓜，就不會緊張。」很支持她的夢想。「之所以會參加海選，是當初家人看到新聞，告訴我有舉辦戲劇徵選野蠻女友活動，家人說妳這麼好動，個性直接，若有人欺負妳，妳會用力反擊，應該就是個野蠻女友吧！覺得很有趣，就參加徵選了！｣

群星瑞智創辦人柴智屏對於表演榜冠軍麥麥，收放自如的表演及在直播中總是傳達正向積極思想，給予肯定及鼓勵，熱愛表演的麥麥，有舞蹈、廣告、舞台劇、短劇和綜藝的表演經驗；柴智屏期待歌唱榜宛尼的歌聲有機會未來在「新版我的野蠻女友」的原聲帶中被大家聽見。

擔任「野蠻大使」的閻奕格說：「這次海選與直播平台合作，是個很酷的方式，可以看到參賽者表演的實力及和直播的互動。｣至於談到歌唱榜冠軍宛尼，格格覺得宛尼個人特色非常鮮明，在資訊爆炸的時代，要被大家記住是很重要的，宛尼無論外型、個性及唱歌的方式，都很有自己的風格，期待宛尼未來的表現及發展。