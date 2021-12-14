↑娜歐蜜哈瑞絲（左）與馬赫夏拉阿里在《天鵝之歌》2度合作。（Apple TV＋提供）

↑葛倫克蘿絲在《天鵝之歌》飾演掌握先進複製技術的科學家。（Apple TV＋提供）

↑馬赫夏拉阿里在《天鵝之歌》一人分飾兩角，面對讓人揪心的殘酷抉擇。（Apple TV＋提供）

↑馬赫夏拉阿里（左）與奧卡菲娜在《天鵝之歌》裡有著同病相連的情誼。（Apple TV＋提供）

↑馬赫夏拉阿里（右）與導演班傑明克里利聯合出席《天鵝之歌》首映會。（Apple TV＋提供）

很難想像Apple TV＋的新電影《天鵝之歌》是2屆奧斯卡最佳男配角得主馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）的第一部主演電影，但13日他便以該片首度入圍金球獎最佳男主角。他在片中一人分飾兩角，化身病入膏肓的美術設計師與他的複製人，不忍妻兒即將面對痛失至親傷痛的他，為是否要讓複製人偷偷取代他而陷入天人交戰，不過馬赫夏拉9日受訪時表示自己對生死抱持著比較豁達的態度，輕鬆笑說：「現在我還是比較傾向順應自然的規律，讓生命照它想要的方式發展。」

《天鵝之歌》在近未來科幻題材下，包覆的是對生死與親情的沈思，馬赫夏拉表示「我沒辦法說我同意或不同意主角的決定，但我支持他，因為我能知道他為什麼這麼做」，透露他今年夏天才面對一位49歲好友離世的打擊，看著遺孀需要獨立扶養好幾個孩子，讓他深刻思索男人對家庭的責任，尤其外界對黑人父親總有不負責任的刻板印象，「一個男人若能為家庭留下一個父親，保護他的太太不會再度陷入憂鬱，保護他的孩子，那是一個很難拒絕的機會」。

馬赫夏拉在片中靠著細微的表演，精湛呈現兩個本質相同但心境完全不同的人物，主角「卡麥隆」自己面對死亡，但對他的複製人「傑克」卻掌握著生殺大權，他希望妻子、兒子與即將誕生的孩子能繼續有個父親，但那代表他必須對自己殘忍，要在生命的最後階段看著另一個人取代自己。複製人傑克有卡麥隆的所有記憶，對家人的愛與本尊如出一徹，但他質疑自己的價值，一生的摯愛實際上都不屬於自己，更別提充滿敵意的卡麥隆一念之間就可以終結自己的生命。

導演班傑明克里利（Benjamin Cleary）曾以《口吃男戀語》榮獲88屆奧斯卡最佳實景短片，《天鵝之歌》雖是他的首部長片，卻齊聚馬赫夏拉、1度入圍奧斯卡女配角的娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）、金球獎影后奧卡菲娜（Awkwafina）、8度入圍奧斯卡的無冕影后葛倫克蘿絲（Glenn Close）的黃金陣容，並精準掌控全片憂傷絕美的主軸。

片中最困難的部分，是馬赫夏拉必須與自己的複製人扭打的一場戲，導演透露一開始他就決定要用最不費後製時間的方式拍攝，不讓譁眾取寵的技術妨礙到馬赫夏拉的表演，因此採用的是比較傳統的分割畫面拍攝方式，以替身演員搭配部分3D換臉技術完成，但仍舊需要大量的排演與走位練習，確保每一個動作都依計畫到位，「這場戲是全片排技術層面最高的一場戲，我很喜歡處理這種很宅的難題」。

《天鵝之歌》有今年最醉人的電影配樂之一，新銳電影作曲家傑韋德利（Jay Wadley）的鋼琴與弦樂清澈迴盪在影像間，歌手莫塞斯蘇姆奈（Moses Sumney）的多首歌曲則將傷感與空靈直擊心肺，完美定下電影的基調。導演透露，使用蘇姆奈歌曲的提議來自馬赫夏拉，曾出過2張饒舌專輯的馬赫夏拉表示，音樂一直是他表演的一部分，他每天都會依當天要拍攝的劇情為角色準備歌單，成為他進入角色的撇步，當他在後製期看到電影時，立即建議蘇姆奈的歌曲最能呈現角色的內心，「莫塞斯的音樂有種靈性與美感，是身為演員的我希望能從作品中呈現出來的」。

在片中飾演馬赫夏拉太太的，是繼《月光下的藍色男孩》後2度合作的娜歐蜜哈瑞絲，她透露在前作與馬赫夏拉只有2天一起拍攝的戲份，這次終於能長時間合作，最開心的就是發現兩人的工作方式非常類似，透露兩人都不喜歡排演，偏好各自準備後再在拍攝當下即興演出，「那是一個很嚇人的方法，因為你完全不知道對方會有什麼反應，但對我而言那創造出更真實的反應、更即時、更多火花」。

娜歐蜜透露自己是由非常堅強的單親媽媽撫養長大，「我給我自己設定的目標，就是要在我的工作中呈現這些堅強的女人」，但她在《天鵝之歌》的角色形象柔弱，精神狀況也不穩定，與她過去彪悍形象的角色相差很遠，一開始曾讓她非常掙扎，自問：「我真的要演一個軟弱的女人嗎？」但她讓角色教導自己，放下原有的嚴厲成見，「我學到最重要的是脆弱中包含了很大的力量，內心坦誠包含了很大的力量，只是是不同種類的力量」。

她表示很希望能有複製人幫她分擔工作，「這樣我就可以只做我喜歡的事了」！但她不會像片中主角為了保護親人不受悲痛而複製自己，「我認為悲痛、失去、死亡都是生命的一部分，是生命循環的一部分」，她很慶幸自己還沒有面對過失去親人的傷痛，但即使那是讓人無法承受的痛她也會學習承受，「生命中發生的所有事，不論有多麼痛苦，都是教導我們的一堂課，萬事都是一份禮物，就算是痛苦也是生命的禮物」。《天鵝之歌》將於12月17日在Apple TV＋全球同步上架。