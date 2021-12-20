男星王力宏15日宣布與李靚蕾離婚，之後李靚蕾寫下近5000字長文指控王出軌、約炮、召妓，震驚演藝圈及社會各界議論。台北市長柯文哲妻陳佩琪今日在臉書表示，她不認識他們，也不想沾新聞熱度，只是結婚三十年，也是三個孩子的媽，有些感想想說說…

陳佩琪首先指出，女性婚後繼續維持原有的工作，特別是從事高度專業工作的女性更應如此，這很重要，因為婚姻、家庭可能破碎，若把自己的工作技能和經濟條件維持好，至少還有個寄託，小孩還小，樣樣靠大人，單親、偽單親的確辛苦，但再怎麼咬緊牙關都要熬過去。

針對王力宏與李靚蕾離婚紛爭，陳佩琪表示，有一個小小省思… ，事件牽涉知名藝人，但是是非關公眾利益的家務事，現在社群媒體發達，每個人都有自己的發聲管道，女方以自己臉書發文，而非把記者叫到記者會現場聽個人談論家務事，或利用談話性節目來發表這些指控，她覺得這點女方做的是很恰當。

陳佩琪指出，社會上婚姻出問題的人何其多，受委屈可利用個人社群帳號發聲，媒體有興趣就去報，沒興趣就跳過，長輩若要一起跳入淌渾水，也應該用個人社群帳號發聲，給記者新聞稿要人幫你發表，有公然利用媒體公共財為私人發聲之嫌。

陳佩琪對臉書功能大讚，既是個人發表意見的園地，要說什麼都是個人自由，只要不妨害公共安全或謾罵人到挨告就好，至於寫的東西，相信只要合情、合理，一定能得到認同。並指這件婚姻爭議，我們多數人都不是當事人，雙方寫的內容，你會相信誰、認同誰，就看誰講出來的東西或拿出的證據能讓我們認為是合乎常理。