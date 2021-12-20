李靚蕾從17日開始連發4篇毀滅性聲明文，控訴王力宏召妓、約砲等渣男行徑，今（20日）王力宏終於道歉，並宣布暫時離開演藝圈。對此鄉民女神黃瓊慧超不解，認為他既然都要道歉，幹嘛不在起初就認錯？

王力宏的道歉文指出：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」他承諾未來會注意言行舉止，擔起父親、兒子和公眾人物的責任，並過戶4億吾疆房產給李靚蕾，一起撫養三個孩子並負擔費用；另外，王力宏會暫時退出演藝圈，彌補對父母、孩子的傷害。

黃瓊慧看完這份聲明，忍不住酸：「力宏～你終究是要道歉的，那為什麼不一開始就道歉？」並諷刺王力宏的中文突然變好了，暗示他19日首PO的聲明充滿錯字和語意不順，事隔一天就恢復正常。

接著，黃瓊慧又發文表示，王力宏從短短五天內重新認識交情20年的李靚蕾，「原來那以前百依百順、唯命是從的小歌迷，為了孩子，蛻變成一個力宏完全無法掌控，可以用文字毀滅現有一切的～蕾神」讓上千萬網友不惜犧牲睡眠，都要跟上最新戰況，黃瓊慧盼望李靚蕾保持堅強，還開玩笑說王力宏就算買光全台的釋迦，都沒辦法洗白了。