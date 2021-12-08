民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，有媒體報導指出，檢警還原林男隨身碟資料發現，存圖資料夾內有1萬2000多張圖片，受害者超過上百人，恐成為林男犯罪的鐵證。對此，前民進黨立委郭正亮直言，看到有資深媒體人丟出「備份豆腐頭」相關訊息，自己真的嚇一跳。但他覺得，還有更可怕的東西還沒被丟出來，就是錄音筆。

對於資深媒體人黃揚明在臉書發文指出，除了貴婦炒股對話、立委餐敘照片外，最讓政商界害怕的，就是豆腐頭的「完整備份相簿」資料夾中，有1萬2千多個檔案，哪些人跟林秉樞互動過，還有多少政商名流與林秉樞有令人傻眼的互動？恐怕現在都「挫咧等」。

郭正亮說7日上宅神朱學恒臉書直播，他覺得應該跟民進黨政治集團無關，感覺比較像是檢調或情治單位的人看不下去拋出來的。目前丟出來的檔案都是圖片為主，但是看不出整個故事，除了這個豆腐頭，還有一個東西更可怕，就是錄音筆，一支錄音筆邏輯上可以設定666個檔案，如果後面錄音筆的錄音被爆出來，丟出對話，就可以拼湊出真正互動的因果關係，因此，大家都很好奇那支錄音筆的下落。

郭正亮也坦言，「我看到黃揚明爆這個料，我真的嚇一跳，他怎麼會有豆腐頭的檔案分類」。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Yooutube頻道。

不過，值得注意的是，對於有媒體報導指出，檢警還原林男隨身碟資料發現，存圖資料夾內有1萬2000多張圖片，受害者超過上百人，恐成為林男犯罪的鐵證。新北地檢署7日晚間發出聲明表示，媒體指稱與事實不符，檢方表示，目前承辦檢察官率同檢察事務官、司法警察正積極清查，還原相關資料和電磁紀錄，並均堅守偵查不公開原則，因此未對外有任何發言，但請外界勿妄加揣測，以維護相關人等的名譽和權益，並給予辦案團隊偵辦案件的空間。