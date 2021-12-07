民進黨前主席施明德日前被動證實前黨主席江鵬堅是調查員、創黨疑雲及要不到檔案一事；另一位前民進黨主席許信良今表示，現在是民進黨執政，民進黨政府對於施明德這樣的一個民主前輩既然公開質疑，有責任要公開解釋，沒資料就說清楚，有就公布，尤其民進黨政府不能對施明德質疑沉默。

許信良今出席民進黨另位美麗島時代大老張俊宏舉行的「大赦倡議運動」記者會後受訪，被問到施明德提到的江鵬堅身份、民進黨創黨經過到底知不知道及要不到檔案等事一併說明。

至於江鵬堅身份，許信良說，施明德的懷疑是有根據，江鵬堅的事，「除非你說施明德說謊，但是我不認為他會說謊」。

他說，「我很感慨，施明德關心真相，我們美麗島時代這一代的人都關心真相」，政府有責任將檔案公開，施明德一直抗議，認為都快死了，人生走到現在，「當初誰陷害他？為什麼坐牢？一定有人舉報，他至今不知道」。

至於施明德與謝長廷因為「特務」一事的紛爭，他說，「誰是誰非我很難判斷，因為沒有真相」，他也覺得很奇怪，很多人都說看到很多檔案，但是為何施明德、張俊宏都沒有看到，張俊宏也說，去國家檔案局看，檔案局告知沒有調查局跟警總資料，這問題最嚴重的就是調查局跟警總，「監控我們就是這兩單位，若沒有這兩單位資料，那還算什麼檔案？」

為什麼今天沒有？他也不知道，他自己也去看過，幾年前施明德邀他去國家檔案局看，當時海外好多事情，結果檔案局只給我一個牛皮紙，夾幾張簡報、報紙，為什麼野百合檔案可以看得到，我們這一代卻看不到，所以感到同樣沮喪。

提到江鵬堅身份，他認為，江鵬堅若沒有親自跟施明德講，施明德敢公開這樣說嗎？「施明德講江鵬堅的故事，我毫不懷疑，我不相信他會說謊，也認為施明德沒有必要在這件事情上說謊，我毫不懷疑」，施明德對於江鵬堅的告白，反而因此很敬佩江鵬堅。

他指出，張俊宏也說，若有這樣的人，今天就自己承認，那時代發生這事情，是可以諒解，若是這樣的人就坦承，坦承就無罪，施明德也是這個論調，這個論調他是接受的，大家不要覺得這個事情很嚴重，他們都會諒解那個時代的歷史背景，會做這件事是很正常，當事人也不要因為做過而不敢承認，所以今天的會就是希望有一個法律，一旦承認就諒解，「我們只是想知道真相，當事人肯坦承，就沒事了」。

至於創黨一事：許信良說，「對施明德講江鵬堅我毫不懷疑，因為懷疑就是懷疑施明德的人格，我絕不懷疑」，其他律師世代到目前都沒有證據，都只是猜測，或是合理懷疑，施明德也是合理懷疑，這件事不是要大家互相猜測。

他認為，政府手上擁有多少資料，就應該公開，政府有這個責任，若手上沒有資料，那也沒關係，就直接說清楚，公開釋疑，政府不能沉默。