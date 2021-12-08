第四分局採走動式開會，前往群祐精密機械股份有限公司舉行。（警方提供）

第四分局採走動式開會，前往群祐精密機械股份有限公司舉行。（警方提供）

自中央疫情指揮中心逐步開放各項管制措施，民眾生活回復正軌，為維護治安、交通之平穩，台中市警局第四分局長許明耀帶頭做起，從「心」出發，將開會地點移至警友第四辦事處副主任陳永豐董事長所經營之群祐機械股份有限公司，藉此傾聽民意，拉近與警友間距離。

警方指出，分局長許明耀首創與幹部零距離「就地開會」，改變以往制式開會模式，走入地方，除了凝聚團隊向心力外，亦學習成功企業家所秉持的經營理念，透過走動式管理，發揮「有感」領導統御。

會後至轄內知名餐廳潮港城餐敘，該餐廳自5月份改組，由謝瑞珉董事長經營團隊研發新式菜色，獨家「盜汗鍋」讓人眼睛為之一亮，暖心又暖胃，瞬間消除這段期間的辛勞、激勵工作士氣。

群祐精密機械股份有限公司董事長陳永豐說，雖然企業以外銷為主，秉持「根留台灣、放眼國際」，最重要的研發及核心製造技術均留在台灣，一步一腳印，重視團隊合作，充分展現效率，成功把品牌推向國際。若能參酌運用此經營哲學於推動警政工作上，發揮警察團隊力量，增進橫向聯繫，不斷創新精進，必能為警政工作帶來莫大助益。

許明耀表示，近期執行除暴及掃除罪犯等專案勤務，力求治安、交通之穩定，肯定同仁的辛勞，藉由走動式開會方式，與同仁為伍增廣工作視野；同時感謝各界對警察的支持，挺警察守護治安，期許做到警察用心、民眾安心之效。