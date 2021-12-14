中天主播周玉琴和林嘉源前往醒吾科技大學新媒體傳播學系開講。（中天新聞提供）

中天主播周玉琴和醒吾科技大學新媒體傳播學系同學親切互動。（中天新聞提供）

中天新聞轉型數位媒體到12月滿一周年，為了貼近年輕族群，也讓青年學子更了解中天新聞的轉型之路，台內主播展開全台北中南共5所大專院校的校園巡迴講座，今(14日)由主播周玉琴和林嘉源前往林口醒吾科技大學新媒體傳播學系，與學生分享這一年來他們所經歷的數位旅程。

周玉琴與林嘉源在中天新聞共事多年，兩人默契沒話說，相互搭配讓講座毫無冷場，從過去的電視新聞談到現在的網路生態，他們希望帶給學生更多元的媒體實戰經驗，講座過程主播也邀請學生上台模擬採訪及主播讀稿，互動式的對談讓學生收穫不少。他們也提到除了重視專業知識之外，在現今數位平台，如何吸睛變得更重要，林嘉源就說，「我們現在突破框架，轉到更寬廣的網路世界，用輕鬆的方式，帶給大家專業的知識。」對於轉型這一年，主播甘苦道不盡，但始終都是抱持正向態度。

聊到新聞播報，周玉琴提到之前在電視上播報，還得應變各種突發狀況，「我曾經遇到播報到一半燈泡燒掉，我的臉整個全黑了！」播新聞，並不侷限在室內攝影棚，到戶外播報她也很有經驗，「有次兩小時的高雄愛河播報，天黑後蚊子變多，結果有隻蚊子突然飛到我嘴裡，我當場嚇到！我的耳機裡充滿其他人的笑聲，但我依然得要淡定播完。」林嘉源一聽則打趣地說，「你看看，如果是現在的我們(在網路上)，還可以直接說聲音好聽到蚊子都想來參一腳。」

在傳統電視新聞，主播如果出錯，往往直接播出難以收回，所以播報時會有讀稿機作為輔助，但到了新媒體，同樣情況卻能有不同的方式應變，林嘉源提到，「在新媒體的時代，如果出錯，可以用聊天的方式把它圓回來化解危機。」他也進一步給傳播科系的學生建言，「這是一個分眾的時代，我們要抓住哪一群人，比廣泛的分眾更重要，在這個浪頭上，想好自己的定位，做自己想做的事情，目標清楚才能有自己的後續。」下一場校園講座預計16日由主播馬千惠與許甫前進新竹玄奘大學進行分享，講座全程也會在中天電視YT頻道直播。