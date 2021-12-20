從主播轉戰到戲劇、主持，也接過三金主持棒，侯佩岑挑戰過各種形式的表演，不管是什麼樣的身份轉換，「甜美」兩個字，總像個影子離不開她。從出道開始，侯佩岑不時成為新聞中的頭條，即使被眼前數十支的麥克風堵著提出尖銳的問題，她都能用良善的言語迎刃而解，在螢光幕前已超過 20 年的經驗，這位「甜心主播」告訴我們：「我還沒學會怎麼做好公眾人物。」

對自己要求極高的她，直至今日都還是像新人一樣，每天在練習怎麼讓自己變得更好，「有人褒獎我的時候，我不一定覺得侯佩岑有這麼好，就如同有負面新聞出來的時候，我也會不覺得自己有這麼糟，不要活在標籤裡，是一路以來我不斷告訴自己的事情。」面對鏡頭的笑容，到訪問時的侃侃而談，侯佩岑看起來一切 in control， 但這些都是侯佩岑建立在許多不安之下練習的成果，「我的沒有自信是源自於害怕，很多事情我都會先檢討自己，今天做完一件事，回家還會再反思好幾次，因為我知道，這麼做才會進步。」

從螢幕下的私生活，到面對許多問題時的應對，侯佩岑絕對是媒體頭條的常客，「從開始工作後，我就一直活在各式各樣的標題之中，稱讚的也好，攻擊的也好，很多時候新聞裡寫的 “侯佩岑”，我自已並不認識。」媒體給予侯佩岑很多稱號，但她從沒想過要做出反擊，比起公開發表聲明再次掀起波瀾，侯佩岑更多時候選擇交給時間去沖淡，但這幾年她也開始思考，「沉默是金」四個字是不是已不再適用於當下的自己，「面對輿論、批評我都可以欣然接受，但如果是誤導的話，會讓我很驚嚇。我自己曾經是新聞工作者，所以我也會一直思考，扭曲的報導怎麼走偏到這一步，有一度我會怪是不是因為自己都選擇沉默？」

「大家都覺得作為公眾人物就一定要學會調適很多東西，我的確很努力也很認真的調適，雖然我自認為是一個蠻樂觀的人，但近期我有一度失去了信心。」收了工回到家、她關上門來，用一點時間透過書寫日記的方式去檢視自己，她可以藉此將負能量跟著筆跡的墨水停留在紙張上，「我的工作訪問過很多人， 所以我很懂受訪者的心，如果我自己有什麼負面情緒，我不希望加諸在別人身上。」

「我生了孩子後才慢慢告訴自己『我可以的』，那種為母則強的感覺很不一樣，成為另外一個角色後，我就會想要強大自己，因為只有自己變強了才能照顧別人。」卸下藝人光環，回到母親身份的侯佩岑，還是沒有想要鬆懈下來，「我沒有完全放過自己，很多人說要有快樂的媽媽才會有快樂的孩子，但這幾年我開始在調適自己，希望不要再那麼緊繃了。」在與孩子一起成長的這幾年裡，侯佩岑內心也起了不小的轉變，她更期待未來孩子能夠比自己更輕鬆的面對人生，「我希望他們可以做自己喜歡的事，也有熱情與動力去面對生活的一切。」

「隨著時間走，現在的自信是來自於能接受自己『做不到』。」從過去的完美主義，到現在懂得擁抱不完美，不是每個人都會給侯佩岑打上一百分，但現階段的 她完全可以理解，做到八十分就很OK !