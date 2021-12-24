【LIVE直播】瑪莎惡煞殺人未遂起訴 宋姓男大生母親出面回應

瑪莎拉蒂3名惡煞痛打宋姓男大生致重傷一案，台中地檢署今日偵結，依殺人未遂罪起訴張姓主嫌，另李姓、陳姓2嫌則以強制、傷害罪起訴。對此，宋母指出，兒子至今仍不敢談起這件事，想起惡煞當時的惡劣態度，完全不覺得有教化可能。

台中地檢署今日偵結此案，依殺人未遂等罪起訴張敦量，另依強制、傷害等罪起訴李韋霖、陳勁豪等人，並移審台中地院。

宋母今日下午接受媒體聯訪時憶起惡煞當時在警局的態度，不僅完全無悔意，行為也企圖致人於死地，控訴惡煞等人在警局仍持續叫囂，還揚言出去之後要把證人抓來打死；宋母坦言，真的不知道這種人還有教化可能嗎？實在太可怕也太不可思議。

而除了主嫌張敦量以殺人未遂起訴外，李韋霖與陳勁豪等2人則以傷害、強制罪起訴，宋母直言另2人的起訴處分較輕，表示當時她看到的影片中，或許該2人僅有推與打，但兩人均有動手，其中也有一人非常大力的把他兒子的頭推往地上。

宋母指出，兒子目前仍不敢面對與談起當初發生的事，晚上經常睡覺驚醒與做惡夢，就連外出的意願都相當低，都關在家中，出門吃飯也是速戰速決；至於恢復情形，目前仍持續返院回診，平衡感依然不好，而走路時或肢體動作太大時，頭部依然會有痛與暈的症狀，雙眼部分，複視與斜視的情形仍未改善。

至於學校部分，宋母表示本學期已休學，但下學期是否復學，仍需讓醫院評估兒子的恢復情況，才會做出決定。