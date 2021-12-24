台南市永康警分局復興派出所楊姓警員，去年六月開巡邏車支援追捕毒犯，行經永康區中華路、中山南路口時，與一名26歲的林姓機車騎士發生車禍。事後，騎士傷重成植物人，家屬提告過失傷害，台南地檢署偵結後，本月中旬以警車有依規定鳴笛，無肇責，處分不起訴。
永康警分局指出，針對此一交通事故，該分局也感到相當難過，事發後有持續到醫院關懷傷者與家屬。目前過失傷害部分為不起訴，但相關訴訟還在進行中，會持續協助楊員，以及對家屬慰問關懷。
永康警分局調查，2020年6月上午9時許，楊姓警員接獲無線電呼叫支援追捕毒品人口時，駕駛巡邏車前往，全程開警示燈、鳴笛，行經中華路左轉中山南路時，與對向一輛機車發生碰撞，導致26歲騎士林姓男子倒地重傷，經送醫急救雖脫離險境，但卻成為植物人。
事後，家屬除控告員警過失傷害罪，也聲請國賠。但台南地檢署認為，警車有依規定亮燈、鳴笛，研判林男並未注意，員警應無肇責，全案於12月中旬不起訴。至於國賠部分，目前還沒有結果。
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