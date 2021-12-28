苗栗縣警察局109、110年獲中央補助5469萬元，搭配縣政府編列3408萬元預算，斥資超過8877萬元，購買24輛全新警用車輛，期望透過嶄新裝備提供員警更優質工作環境。
縣警局指出，很感謝行政院與苗栗縣政府支持，汰換老舊警用車輛，本次配發24輛Toyota Camry巡邏車，擁有173匹馬力、21公斤米扭力，還有各項最新的車輛設備，未來將投入苗栗縣各轄區服勤，加強地方治安維護與鄉親服務。
苗栗縣警察局109、110年獲中央補助5469萬元，搭配縣政府編列3408萬元預算，斥資超過8877萬元，購買24輛全新警用車輛，期望透過嶄新裝備提供員警更優質工作環境。
縣警局指出，很感謝行政院與苗栗縣政府支持，汰換老舊警用車輛，本次配發24輛Toyota Camry巡邏車，擁有173匹馬力、21公斤米扭力，還有各項最新的車輛設備，未來將投入苗栗縣各轄區服勤，加強地方治安維護與鄉親服務。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。