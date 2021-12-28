苗栗縣警察局109、110年獲中央補助5469萬元，搭配縣政府編列3408萬元預算，斥資超過8877萬元，購買24輛全新警用車輛，期望透過嶄新裝備提供員警更優質工作環境。

縣警局指出，很感謝行政院與苗栗縣政府支持，汰換老舊警用車輛，本次配發24輛Toyota Camry巡邏車，擁有173匹馬力、21公斤米扭力，還有各項最新的車輛設備，未來將投入苗栗縣各轄區服勤，加強地方治安維護與鄉親服務。