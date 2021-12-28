立委集體收賄案，檢調在立委趙正宇家中搜獲920萬元現金，因查無貪汙事證，去年將趙正宇及助理林家騏不起訴，只起訴趙170萬元涉犯財產來源不明罪，台灣高檢署發回北檢續查，台北地檢署經1年偵辦後，日前認為趙、林2人貪汙罪嫌不足，二度偵結不起訴，再依職權送高檢署再議，高檢署28日駁回再議，趙、林2人獲不起訴確定。

但檢察官調閱趙正宇申報資料，發現他的政治獻金早都用完了，因此趙家其餘750萬元，亦涉嫌財產來源不明罪，移送法院併辦審理。

檢調偵辦太流負責人李恆隆為爭奪SOGO經營權，行賄朝野立委，去年依貪汙罪起訴李恆隆及立委蘇震清等多人，其中涉案立委趙正宇、助理林家騏2人因貪汙罪事證不足，不起訴貪汙罪，分別被依財產來源不明罪、稅捐稽徵法、詐欺罪起訴。

北檢並依職權將趙、林送高檢署再議。高檢署認為，趙正宇家中被查出920萬元現金，僅起訴其中170萬元涉犯財產來源不明罪，仍有疑點，將趙、林涉犯貪汙罪不起訴部分，發回北檢續查，北檢經調查後，12月13日仍給予趙、林2人不起訴處分。

北檢再將全案依職權再送高檢署再議，高檢署審核後，28日駁回再議，趙、林2人獲不起訴確定。