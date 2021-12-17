蔡姓建築工程師因多年來膝下無子，懷疑是他3歲時遭調查官擄走，在腦中植入晶片，影響其性功能，竟找徵信社欲潛入調查局「蒐證」，險些被當成刺探機密的共諜，被依違反《國家情報工作法》送辦；台北地檢署考量蔡患有精神方面疾病，加上無法證明他有刺探情報工作的具體事證，上月將蔡不起訴，北檢依職權送台灣高檢署再議，台高檢署審查後，認為再議無理由，17日駁回再議，蔡獲不起訴確定。

檢調調查，蔡男有精神方面的疾病，自稱3歲時遭調查官「擄走」，他腦中被植入晶片，導致他思考能力及身體功能長期受到晶片控制，不僅精蟲數量稀少，讓他生不出小孩，甚至腦中還不斷傳出雜音，指他的死期即將到來。

蔡男為了向曾擄走他的調查官「討公道」，自行找來徵信社前往調查局「蒐證」，結果徵信業者起疑，主動向調查局舉發，調查局認為蔡男涉嫌刺探情報機密，依違反《國家情報工作法》移送台北地檢署偵辦。

檢察官勘查蔡男的手機及相關通聯紀錄後，因查無他受人指示前往調查局刺探情報機密等違反《國家情報工作法》的事證，今年11月間將他不起訴。

檢察官依職權將本案送台灣高檢署再議，台高檢署今駁回再議，蔡男獲不起訴處分確定。