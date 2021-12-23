總統蔡英文22日晚間表態大新竹合併升格直轄市，指示速通過修法，被視為幫現任新竹市長林智堅鋪路，引發軒然大波，直轄市爭議也引發網友熱議，就有網友點名台南市才該從直轄市除名，底下鄉民則分為兩派論戰。

網友在PTT八卦版PO文「新竹憑什麼擠下台南成直轄市啊？」，他表示新竹除了城隍廟附近和竹北，其他地方都鄉下，只有遠百跟巨城2間百貨公司，台南光新光三越就好幾家，更別提新竹有竹科，台南也有南科，為何新竹可以升上直轄市。

不少鄉民吐槽：「台南早就是直轄市了好嗎」、「雲台灣人嗎，台南都升格多久了」、「光人口就大贏新竹了」、「你應該要問台南為何可以變直轄市吧」、「你是想要戰台南人嗎」、「從歷史定位看，台南本就該比新竹先升格」。

其他人則紛紛開轟：「台南才超鄉下好嗎」、「台南出了舊市區就全是鄉村，溪北還是整片農田，這哪門子的直轄市」、「等南科繳的稅跟竹科一樣再來嘴吧」、「台南升格直轄市才是個笑話」、「只有城隍廟附近？你一定很久沒來過新竹了」、「新竹光人均第一還不夠格嗎」、「台南除了人口贏新竹，其他都書好嗎」、「我覺得兩個都沒資格啦」。

有網友翻出綜所稅資料，發現新竹縣市若合併，114億將成為全台第四名，在前面的僅有台北市(489億)、新北市(162億)、台中市(122億)，遠超桃園(69億)、台南(59億)與高雄(77億)，也讓人大酸「乾脆把台南降格成台南縣」。