義大利籍藍姓富商7年前和台籍詹姓空姐未婚生下1女，事後藍為爭奪女兒監護權，委託律師跨海提告，指控詹違反法院保護令，謊稱女兒護照遺失，申請補發後強行把孩子從義大利帶回台灣，涉嫌違反保護令、準略誘罪，台北地檢署一度不起訴詹，台灣高檢署再議發回，北檢15日仍認詹罪嫌不足，二度不起訴。

據指出，藍2007年來台洽公時，與詹女交往，2人2014年未婚生下1名女兒，藍2017年底以祖母病重為由，帶女兒回到義大利。

詹不滿藍佯稱帶孩子回義大利過聖誕節，卻不遵守約定，將女兒帶回台灣，2019年赴義大利探視女兒，因藍不拿出女兒護照，遂向以護照遺失理由向外館申請補發，帶女兒返台。

但藍為了女兒監護權，對詹提起民刑事訴訟，指控士林地院裁定詹應把女兒交給他帶回義大利，詹卻謊稱孩子護照遺失，把孩子拐走，涉嫌準略誘罪、違反保護令。

檢方認為，當時法院裁定，遭詹抗告發回，尚未確定，詹沒有違反保護令的犯意，且當時雙方都擁有親權，詹幫小孩補辦護照回台，藍能與詹保持聯繫，詹並沒有剝奪對方行使親權情事，不起訴詹女，藍不服聲請再議，經高檢署發回北檢續查，北檢今二度不起訴。