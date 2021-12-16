駐世界貿易組織（WTO）前代表賴幸媛指稱，禁止萊豬進口未違反WTO規定。行政院經貿談判辦公室16日發布新聞稿表示，賴幸媛的說法是錯誤內容，且其應十分瞭解相關內容，但卻有意曲解其真正意涵，動機令人費解。

經貿辦表示，為拓展國際經貿布局，台灣需接軌國際標準，以推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等高標準的經貿組織，期望全國團結一致，支持台灣走向國際。

媒體昨天報導指出，賴幸媛指稱，禁止含萊克多巴胺豬肉並未違反世界貿易組織（WTO）規定，且政府訂定萊克多巴胺安全容許量標準，違反最惠國待遇。

行政院經貿談判辦公室指出，賴幸媛應十分瞭解最惠國待遇與國民待遇原則的內容，但卻有意曲解其真正意涵，動機令人費解。

賴幸媛稱，政府訂定萊克多巴胺安全容許量標準違反最惠國待遇。經貿辦解釋，這項標準適用所有進口肉品，不知哪裡牴觸最惠國待遇。

至於賴幸媛說，台灣禁止使用萊克多巴胺違反國民待遇。經貿辦表示，政府禁止國內豬農使用萊克多巴胺，是為了建立產品區隔，強化消費者對國產豬肉信心，且養豬產業也全力支持，何來違反國民待遇的說法。

經貿辦說，賴幸媛認為WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）協定第3條（調和）第3款也允許會員可採行比國際標準更高的國內保護水準，但該款的前提是「若具有科學上的正當理由，或會員確定其依據第5條風險評估程序而實施之檢驗和防檢疫保護水準係屬允當」；因此台灣若無相關科學證據，仍無法不遵守規定。

有關賴幸媛表示，美國智庫學者葛來儀認為，若反萊豬公投通過，將嚴重打擊台美雙邊關係，未來將難以解決這些影響，也為雙邊貿易造成致命衝擊，未來簽署雙邊貿易協定更是不可能有進展。經貿辦則說，葛來儀的說法，相當反映現在美國甚至日本產官學界的看法。