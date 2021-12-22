新竹肉品市場成立超過40年的時間，負責供應大新竹地區溫體豬肉，由於原先行政大樓已經老舊、不堪使用，因此新建大樓，22日落成啟用，新竹縣長楊文科致詞時也表示，現今開放還有萊克多巴胺的美國豬肉進口，新竹肉品市場肩負把關新竹縣營養午餐豬肉品質的責任，期望持續「防豬瘟、拒萊豬、護食安」。

楊文科表示，食品安全問題是大眾均非常重視的議題，其中開放萊克多巴胺豬肉進口，因應做法就是「要零檢出、要標示、設專區」，讓民眾清楚了解豬肉品質的狀況。

新竹肉品市場總經理江寧增表示，肉品市場今年已拍賣21萬頭毛豬、屠宰約12萬頭，所有進場豬隻都經過安全衛生的SOP流程，程序嚴謹，包含必須檢附家畜健康證明書、本場獸醫實施屠宰前衛生檢查、防檢局駐場獸醫實施屠後屠體及內臟衛生檢查，所有的肉品都經過嚴格的把關才能取得「合格驗印」，再進入市場販售，保證皆為不含萊劑的國產豬。

江寧增也說明，行政大樓工程於2019年8月底動土、今年1月底完工、3月17日驗收，採取經濟和環保的方式規畫、設計，共有3層樓，整體外觀上融入原有地方的質樸風格，總經費近3000萬元。目前新竹肉品市場推動屠宰現代化、申請HACCP（屠宰場危害分析重要管制點）驗證，以及推動推動冷鏈物流，提高產銷調節的彈性及肉品的品質，也讓優質的本土豬肉有機會參與國際競爭。

楊文科也說，儘管新建的行政大樓因疫情而延後舉辦落成啟用典禮，仍能提供助力，也期許肉品市場能多加敦親睦鄰，與周邊鄰居維持和睦關係。