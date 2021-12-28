林智堅棄選大新竹市長促合併 高虹安：尊重但反對倉促修法

民進黨積極推動新竹縣市合併升格，遭質疑「因人設事」，替民進黨籍新竹市長林智堅再參選修法，林智堅昨晚宣布，不選合併升格後的大新竹市長，希望各界支持竹竹合併升格。被視為參選新竹市長熱門人選的民眾黨立委高虹安今日表示，林選不選是一件事，要不要升格又是另一件事，反對兩件事混為一談。高虹安強調，單就竹竹合併是可以討論的方向，但反對為升格倉促修法。

針對林智堅昨晚宣布不參選合併後的大新竹市長，高虹安表示，尊重林智堅的選擇，但不希望倉促草率完成修法程序，尤其是民進黨團總召柯建銘，只修一個字，把「且」改成「或」，急於逕付二讀，意圖跳過委員會審查，目的就是希望在明年6月前完成修法，何其可笑。

民進黨聲稱，推動竹竹合併升格是為了交通、產業等面向，高虹安質疑，難道這些事情在升格前就束手無策嗎？縣市首長應該透過雙方縣市治理生活圈解決，而不是丟給升格才能改變現況，希望藍綠兩黨放下政黨成見，不要等到升格合併才願意溝通。

高虹安認為，「竹竹合併雙方縣市首長都沒有共識，總統、行政院長強押竹竹合併升格算什麼？這樣的修法是對中央擴權，自行決定能否升格，這樣的修法能認同嗎？柯總召指控在野黨在地制法逕付二讀反對，是阻礙新竹發展，但至今沒有看到地方中央啟動朝野討論及改制計畫書。」

高虹安說，如果只針對竹竹合併升格的方向討論，她支持，畢竟新竹縣市生活圈很多共同治理問題，合併升格確實可以取得更多資源跟話語權，希望縣市首長先坐下來好好討論，不用等到合併升格才討論。