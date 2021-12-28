民進黨力推新竹縣市合併升格，儘管相關修法與升格程序仍未確定，新竹市長林智堅27日晚間突宣布不會參選2022年大新竹市長，希望朝野不要再有因人設事的藉口，應加速修法讓大新竹合併升格，他仍會為爭取竹竹併而努力。對此，民進黨前立委林濁水質疑，林智堅是要證明原來的主張既對又無私？何不宣布大新竹市不該踢掉苗栗，那才真的頂天立地。

林智堅昨突拋震撼彈，宣布不參選大新竹市長，並於深夜在臉書發文表示，這幾天他一直在思考，大新竹合併升格與他個人是否參選市長，若不能兩全，應該做什麼樣的選擇；而縣市分治後造成大新竹發展的困境，是他這幾年最深的感慨，所以想清楚這件事之後，做這樣的決定，就顯得自然。

對於過去曾要求他不選才能服眾、才願意支持合併升格的在野各政黨，尤其是想參選新竹市或新竹縣的朋友們，林智堅希望他們也能秉持良心，停止政治操作，一起加速修法，促進大新竹升格，才不會愧對支持你們的新竹鄉親。

林智堅也提到，大新竹一直無法脫胎換骨，是因縣市分治後，不論區域治理或是預算編列都受到很大侷限，惟有大新竹合併升格才能讓新竹轉骨、轉大人，但這樣的改變，會影響到少數人的位置與利益，從九月份他主動倡議以來困難重重，在野各政黨窮盡洪荒之力，放大「因人設事」，上周五（24日）更杯葛地制法修正案的進度，名為付委，實為拖延，這一退恐怕市民要再等四年、八年甚至更久的時間，因此幾經思量，他決定把在野黨用來以拖待變最大的理由—林智堅拿掉，用不參選來爭取朝野各政黨的支持。

對此，林濁水今（28）日在臉書表示，林智堅終於宣布不選新竹縣市合併後的新竹市長，一片稱讚之聲，是要證明他原來的主張既對又無私？但林濁水也說，「問題是認錯不到底後遺症很大，要漂亮，何不同時宣布大新竹市不應該踢掉苗栗，那才真的頂天立地」。