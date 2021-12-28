新竹市長林智堅27日晚間宣布不會參選2022年合併升格後的大新竹市長，並於當日深夜在臉書發文表示，希望用不參選來爭取朝野各政黨的支持，加速修法，促進大新竹升格。

林智堅昨晚舉行記者會表示，他不會參選2022大新竹合併後首任市長，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。

記者會後，林智堅深夜在臉書（Facebook）發文表示，他是土生土長的新竹人，39歲擔任市長，努力彎下腰學習，讓每件市政工作有所突破，讓城市不再停滯，完成大家的心願，也完成他的夢想。

林智堅寫道，談了好多年的兒童醫院、打通公道三，還有改造新竹市立動物園與新竹公園再生，他和市府團隊都做到了，另外還有將天燈館轉型成兒童探索館、南寮漁港變成新竹漁人碼頭，新竹棒球場也即將完工，「過去將近30年來國民黨做不到的，我們一一實現了。」

他指出，新竹人每年上繳可觀的稅收，但生活機能就是跟不上民眾的期待，大新竹一直無法脫胎換骨，是因為縣市分治之後，不論區域治理或是預算編列都受到很大侷限，惟有大新竹合併升格才能讓新竹轉骨、轉大人，但這樣的改變，會影響到少數人的位置與利益。

林智堅說，9月主動倡議竹竹合併後，困難重重，在野各政黨放大「因人設事」，更杯葛地制法修正案進度，怕這一退要再等4年、8年、甚至更久，因此，幾經思量，決定用不參選爭取朝野各政黨的支持，他會持續推動大新竹合併升格。（編輯：張佑之）1101228