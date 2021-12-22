反萊豬公投闖關失敗，外界仍在紛擾到底是誰讓人民吃萊豬，新北市長侯友宜今天表示，公投已經結束了，尊重人民選擇，一切放下，大家團結往前走，如果萊豬一定要進來，這是大家公投決定結果，政府有責任把關好，不要影響民眾食安。

侯友宜說，新北一定會嚴格守好，對於所有萊豬檢查，這段時間他也不斷到市場與學校，提醒他們不能用萊豬，保護孩子食安健康，也保護台灣市場與台灣豬肉品牌。政府有責任守護食安，地方有地方的責任，中央有中央的責任。