公投結果人民支持進口萊豬 侯友宜：政府做好把關 11:222021/12/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人民支持萊豬進來 侯友宜：政府做好把關。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 反萊豬公投闖關失敗，外界仍在紛擾到底是誰讓人民吃萊豬，新北市長侯友宜今天表示，公投已經結束了，尊重人民選擇，一切放下，大家團結往前走，如果萊豬一定要進來，這是大家公投決定結果，政府有責任把關好，不要影響民眾食安。 侯友宜說，新北一定會嚴格守好，對於所有萊豬檢查，這段時間他也不斷到市場與學校，提醒他們不能用萊豬，保護孩子食安健康，也保護台灣市場與台灣豬肉品牌。政府有責任守護食安，地方有地方的責任，中央有中央的責任。 侯友宜視察土城員和段青年社宅 明年6月招租 民進黨總預算逕付二讀 侯友宜：違反民主精神不可取 #萊豬 #責任 #公投 #侯友宜 #把關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出席亞洲台灣商會 蔡英文：公投結果更能強化國際經貿 10:232021/12/22 政治 新北7＋7專案118人返回社區 侯友宜：加強追蹤查核 09:292021/12/22 生活 台灣人在大陸》平潭北港：一個傳統村莊的華麗蛻變，從台灣青年進村開始…… 00:032021/12/22 兩岸徵文 王力宏太夯！高虹安冬至湯圓文竟冒出「這4字」 網笑翻 10:272021/12/22 政治 土城員和段社宅 明年6月招租 04:102021/12/22 地方新聞 福島食品進口 總統府：沒討論 04:102021/12/22 政治要聞 觀念平台－董事會引領ESG 永續轉型計畫的最佳策略 04:102021/12/22 專題周報 趙少康再批「千字文」影響公投團結 侯友宜回應了 10:492021/12/21 政治 BY2妹Yumi驚爆輕生 友公開發文點名王力宏：出事不原諒你 10:442021/12/22 娛樂 影》川普認了打過新冠加強針 下場慘了 00:062021/12/22 國際 國民黨公投失利 侯友宜：檢討後團結往前走 11:492021/12/21 政治 政治熱門新聞 罷免投票倒數林昶佐慘了？ 最新民調數字曝光 - 政治 雲林縣長最新民調出爐！「這件事」備受矚目 - 政治 阿扁大膽預測侯友宜2024 網脫口6個字 - 政治 影／會不會到台中替顏寬恒站台？ 侯友宜：答案很清楚 - 政治 拚縣市合併陳明文成唯一大砲？林濁水：民進黨徹底變性了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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