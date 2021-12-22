市議員徐瑄灃指出，市府應該從優從寬發放為民眾爭取權益，盡早處理補償相關事宜。(市議員徐瑄灃服務處提供)

豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例草案公聽會，22日在神岡區公所三樓舉行！由經發局副局長李逸安主持，豐洲二期園區內公地承租人有40餘人出席會議。市議員徐瑄灃指出，市府應該從優從寬發放為民眾爭取權益；參加會議民眾，對市府拖延發放補償金抱怨連連，希望市府體恤民意盡早處理補償事宜。

徐瑄灃指出，經發局在自治條例立法過程中草率急就章，卻忽略神岡在地聲音。沒有真正重視民眾的期盼，經發局說先前已經辦過好幾場座談會，可是當時討論的補償內容與現在並不一樣，自然不能說已經有所溝通了。她詢問在座出席承租人知道自治條例草案有預告、有看過草案內容的寥寥無幾。

徐瑄灃說，在前幾次總質詢中，盧市長與經發局告訴我們，自治條例是特別法的性質要議會三讀完成立法後才能編列預算，也就是說最快後年才會發。既然是特別法性質，而且只有兩年效力，也不是明天就要發；應該要集思廣益提供修正意見，為所有承租當事人爭取權益，主張市府應該從優從寬發放。獲得在場民眾熱烈鼓掌。

徐瑄灃並對於自治條例部分內容認為，經發局需要進一步說明，請出席民眾參考。草案第五條所列各項拆遷救濟金、自動拆遷獎勵金、全部拆遷救濟金，可以都領還是只能選擇一項，應該說明清楚。發放標準如何產生，為何不是原有台中市補償費、遷移費，還要打7折到3折不等，也應該要做說明。

徐瑄灃指出，豐洲二期園區內國有財產署所轄公有地目前尚未移轉市府，原有375承租戶依照耕地375減租條例具有優先承受權，是否應該在自治條例內給予承租人獎勵金，公地承租人因配合園區開發停止租約，停止耕作且多年未領到補償金，這些年期間物價波動，市府是否應從寬列計獎勵金。

經過與會各界熱烈討論後，要求經發局應審慎研議增修草案內容，從優從寬辦理救濟補償豐洲二期地上物。