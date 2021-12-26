民國111年元旦即將到來，台中市政府勞工局長張大春26日特別提醒，根據《勞動基準法》1月1日為「中華民國開國紀念日」，屬於內政部法定應放假的紀念日，當天依法應給假並給薪；如當日適逢勞工休息日、例假日，依規定勞資雙方應另行議定擇日補假。

張大春指出，因「元旦」屬於「國定假日」，雇主如有使勞工於國定假日出勤工作的需要，須先事前徵求勞工的同意後才能讓勞工出勤，若是日原屬勞工工作日，則應依法加倍發給工資；若原屬休息日，則應以休息日計給加班費；若原屬例假日，非有天災、事變或突發事件，則不得使勞工出勤。

張大春說，事業單位出勤模式如週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假日，因111年元旦為星期六，適逢勞工的休息日，雇主應給予勞工補假一日，補假日由勞資商方議定之，若勞資雙方欲比照政府行政機關辦公日曆，於今年12月31日(星期五)補休，形成三日連續假期亦無不可。

張大春呼籲，事業單位應保障勞工休假權利，如需勞工於元旦期間出勤，應該要依法給薪或另行議定調移給假，另提醒勞工休假期間仍應配合國家防疫政策，安心平安放假。如有勞動權益問題，可撥打專線：04-22289111分機35200，市府1999服務專線或逕洽新市政大樓文心樓1樓新市政服務中心的勞工局服務櫃檯諮詢。