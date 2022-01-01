陳怡萍媽媽與黃姓爸爸與小公主第一次合照。（童綜合醫院提供）

2022新的一年，童綜合醫院上午迎接3名元旦寶寶，目前仍有3位產婦待產中，預計今天至少6名娃兒誕生，在2022年的開始增添了新生的喜悅與希望。其中陳怡萍原本預產期是10日，但昨天深夜突然出現產兆，就到醫院待產，沒想到孩子自己挑元旦出生；另外，沙鹿光田綜合醫院、衛福部署立豐原醫院今年元旦寶則缺席。

童綜合醫院第一位寶寶在清晨4點3分出生，在婦產部主任劉錦成接生下，由33歲陳怡萍媽媽自然產下重達2790公克可愛小公主，這是媽媽第三胎。爸爸黃先生表示，原本預產期1月10日，但昨天深夜突然出現產兆，就到醫院待產，沒想到孩子自己挑今天元旦出生，真的很高興又很特別，以後過生日很歡樂，可以直接在跨年倒數後就直接改唱生日快樂歌慶祝。

第二位寶寶是在早上7點27分生出，在醫師許俊正接生下，由30歲陳姓媽媽剖腹生下重達2916公克的小壯丁，這是媽媽第二個孩子。第三位寶寶則是在早上9點7分在許俊正接生下，由37歲顏姓媽媽剖腹生下一名重達3698公克的可愛女娃，這是媽媽的第二個孩子。

童綜合醫院一早就迎接許多新生命來報到，產房與嬰兒室的醫護雖然忙碌，但是看到孩子健康出生仍是感受到元旦的新希望，未來也將持續守護每一位產婦與寶寶的健康。