瑪莎3惡煞痛毆男大生被起訴 宋母：不覺得有教化可能

瑪莎拉蒂惡煞張敦量3人，今年11月7日因與宋姓大學生發生車禍糾紛，竟痛毆宋男致重傷，台中檢方今天依殺人未遂罪起訴張男，共犯李男、陳男則被依傷害、強制罪起訴。宋母下午表示，陳、李起訴罪名感覺有點輕，且張男還反告兒子傷害，根本是在營造互毆的假象。

宋母表示，對方真的很沒誠意，事發至今也完全沒聯絡；張男的行徑根本就是想要致人於死地，且他犯案後被帶至警局，還曾在警局內嗆傷要把其他證人打死，這種人還可以教化嗎？真的是太恐怖、太不可思議了。

針對李男、陳男被依傷害、強制罪起訴，宋母認為，起訴法條太輕，因從現場影片中可看到，兩人事發時也曾推倒兒子、也是有動手。兒子目前已休學在家休養，因平衡感仍不好、頭部也常有暈眩情況，經常出入醫院持續就診，且兒子有嚴重創傷症候群，晚上會驚醒或睡不著，也不願意出門。

而因3名惡煞今天起訴後隨即移審台中地院，院方下午將開羈押庭、決定是否續押，宋母表示，希望3人能續押，畢竟若他們被放出來，也是種危險的存在；此外，也擔心法官會輕判，畢竟案子拖得越久越不利，不想看到兒子一直鬱鬱寡歡。