「宅神」朱學恒去年因在網路直播批評名嘴周玉蔻是「惡毒而下流的側翼」，遭周控告妨害名譽，台北地檢署認為，朱評論為屬可受公評的事，處分不起訴。對此，朱學恒今在聖誕節前夕，在其社群平台分享不起訴處分書，直言自己就是理字走江湖，並狠酸「周玉蔻哈哈哈你看看你」。

朱學恒今（24日）在臉書秀出不起訴處分書，直言「本人行走江湖，佔的就是一個理字」，朱狠酸，周玉蔻不能又要拿政府標案，又拿錢來告像他一樣的帥氣評論者呀，難怪又是不起訴。朱學恒文末hashtag「周玉蔻哈哈哈你看看你」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「邪不勝正，有理走遍天下，欲扣帽子打槍」、「老朱就剩你這股清流了……撐住」、「恭喜朱大，朱大加油」。

朱學恒去年不滿名嘴周玉蔻在前行政院發言人丁怡銘「牛肉麵之亂」事件中批評並抵制麵店，在網路直播批評周是「惡毒而下流的側翼」挨告妨害名譽。台北地檢署11月22日偵結，認為朱針對周的放言傳媒一再取得政府標案，是否濫用媒體聲量扺制民眾，是可受公評之事，朱直播中的「惡毒」、「下流側翼」、「噁心」雖令周不悅，但朱是針對特定事件評論，並非無端謾罵，應受憲法保障，不起訴朱學恒。