當酒駕上路等於殺人未遂時，還會有多少人會明知故犯？酒駕行為人等同現行犯，按《刑事訴訟法》第88條第一項「現行犯，不問何人得逕行逮捕之」，又會有多少人會出手制止防止意外發生？

美酒是過去詩人不可或缺的寄情之物，在似醉非醉中，創造不少佳作，如李白詩「…將進酒，杯莫停…呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」，台灣酒國文化，豪飲習慣多少承繼中國文化使然，對照法國人品酒，我們無論多昂貴或便宜的紅白酒、威士忌等，幾乎都乾杯一飲而盡，以借酒助興或解憂。在行之有年的飲酒文化中，政府為防止悲劇一再上演，不斷宣導「喝酒不開車」已成為大人小孩都知道的一句話，然酒駕肇事還是讓不少家庭心碎，酒駕零容忍是所有人民心中的期盼，誰也不知下一個會不會是自己，修法似乎也無法達到嚇阻效力，必須通盤檢討，不只討論重罰，更應從行為時著手預防，重罰之下只會有更多的莽夫一再出現，而事後的懲罰仍無法彌補已經受傷害的家庭。

據統計，110年1月至10月酒後駕車肇事達6912件，死亡人數261人，受傷人數8681人，雖案件數與死傷數逐年下降，鑑於酒駕經常釀致嚴重交通事故，政府除加強宣導及嚴加取締外，更應完善修法，嚴刑峻罰，以遏阻酒駕事件發生。法務部長蔡清祥就曾表示，以「不確定殺人故意」刑度加以處罰酒駕上路者，但未經立法院通過；立委僅以修正《刑法》第185-3條刑責，將酒駕致人於死刑責自「3年以上10年以下有期徒刑、累犯5年以上或無期徒刑」修改為「12年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑」；及加強處分手段修正《道路交通管理處罰條例》第35條，將酒駕列為須依法沒入車輛的違規態樣進行修法，上述兩修正案於今年五月一讀通過，但至今仍然牛步推動。

若以近日高雄黃男酒駕致死案件來看，按現行《刑法》第185條-3第二項最高刑度為十年有期徒刑，修法後，可處12年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑；但取締酒駕時，那些未肇責者，僅能因酒駕超標，按第185條-3第一項處二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金，讓酒駕者存有僥倖心態，但若以殺人罪論，從行為時加以嚇阻，一旦酒駕上路，就算未肇責，也具有殺人未遂之可能論處。

刑罰法之目的，不是在於處罰多重，而是刑法之設計能嚇阻及預防犯罪行為發生，若立委諸公們常陷入「罰責相當」與「比例原則」討論，何不思考受害者及其家屬的公平何在。酒駕零容忍是任何人都不該為酒駕行為人找任何藉口，酒駕上路行為等同「不確定故意殺人」，於高等法院109年度交上訴字第52號刑事判決中就曾載明，以殺人不確定故意為由，為我國首宗酒駕致死以殺人論罪確定個案，若部分立委還在為鄉民擔心吊扣駕照2年，沒收車輛影響生活和工作等，而延滯修法目的，何不利用時間協助宣導酒後不開車、騎車，就不會招致罰責。

政府既然能將「地制法」及「總預算案」逕付二讀，酒駕修法是否能比照，加快速度逕付三讀，且可採納蔡清祥部長建議，以「不確定殺人故意」刑度加以處罰，及「5年內酒駕累犯刑期加重至最高無期徒刑或沒入車輛」是否有必要延長年限或取消年限，令酒駕累犯終身不得考照駕車？

（作者為輔大學士後法律系、台灣師範大學休旅所）

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