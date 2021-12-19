受大專青年歡迎的「2021第三屆大專盃電競錦標賽」線下決賽18日舉行《英雄聯盟》賽事的四強決戰，最終由地主隊弘光科技大學奪冠、萬能科技大學亞軍、健行科技大學季軍、台北海洋科技大學殿軍。台中市政府運動局長李昱叡表示，感謝各界支持發展電競，也鼓勵電競新秀持續精進實力！

運動局表示，第三屆大專盃電競錦標賽進入第二天賽事，《英雄聯盟》項目來自全國的19支菁英校隊歷經一個多月的線上對戰，線下決賽齊聚弘光科大電競館一較高下，現場由知名網紅「咪妃」主持、著名主播「莫提」及賽評「神秘秘」進行賽事轉播，地主隊「弘光獵鷹」不負眾望在熟悉的場地將冠軍獎盃留在台中，是繼2019年第一屆拿到冠軍後的第二個大專盃冠軍。

運動局說，市府重視電競運動發展，市長盧秀燕上任以來連年舉辦「台中電競嘉年華」，同時與相關團體合作推動電競賽事，包含2021台中電競嘉年華、不老電競大賽、台中市長盃、弘光盃、LINDY盃等。此外，12月25日也將舉辦「台中市長盃電競錦標賽」，延續台中「電競酷運動」熱潮。

運動局表示，台中電競實力堅強，今年勇奪全國運動會首面電競項目《英雄聯盟》金牌的便是「弘光獵鷹」戰隊，感謝校方積極推動專業電競賽事，並與台中市體育總會電子競技運動委員會籌組台中代表隊，培育專業人才。