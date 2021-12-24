台中市第二選區立委補選進入倒數，藍綠陣營候選人也加緊腳步，深入各區掃街拜票。前民進黨立委郭正亮認為，民進黨拚命在動員，林靜儀角色不凸顯，她的危機在這裡，不是打顏家就會有票，真的不是如此。

郭正亮24日在《新聞大白話》表示，中二選民大部分都是很純樸的，很多都是農民。對於外界對顏家的攻擊，郭認為，若搞一些像靈異傳說的東西，民眾看不下去，這會對林靜儀有利嗎？省省吧！

郭正亮強調，中二選區是偏農業的選區，重要的是有沒有能力提供選民服務、能不能爭取地方建設經費，且要對當地如數家珍、要知道當地的問題、要怎麼幫忙解決問題。顏家在地已經根深蒂固，接受他選民服務的人太多了。

郭正亮質疑，林靜儀好歹也要證明她可以提供選民服務、可以爭取地方建設經費，地方的人可能比較聽得懂。

郭正亮強調，到最後是民進黨跟顏寬恒競選很激烈，民進黨拚命在動員，林靜儀角色不凸顯，候選人主體就出不來，她的危機在這裡，不是打顏家就會有票，真的不是如此。

另外，顏寬恒23日發表競選歌曲「海線故鄉」，特別請在地樂團消波塊跨刀量身打造，希望以本土的台語歌喚起大家對故鄉的熱情及在地人的情感。藍營基層也用「溫暖憨直」四個字來形容顏寬恒，當各方紛紛祭出負面手法來打擊他，顏寬恒卻仍以溫暖的態度回應。