記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛（3260）旗下電競品牌「XPG」將參展美國消費性電子展（CES 2022），展覽採虛實整合，除了於拉斯維加斯的線下展會之外，並同步開設CES線上展覽。

XPG以「DAWN OF A NEW XTREME」為主題，發表全新系列產品包含業界首款PCIe 5.0固態硬碟、超頻DDR5電競記憶體、改裝升級電腦零組件及電競週邊等完整產品線，將與玩家們一齊走向極致新境界。

繼XPG LANCER首款DDR5電競記憶體上市後，XPG接連推出CASTER系列DDR5電競記憶體，大面積的發光設計，搭配線條勾勒視覺呈現，單通道最高規格提供至32GB且速度高達7000MT/s，讓玩家感受到全新世代的極速快感。內建PMIC（電源管理晶片）與On-Die ECC（校正錯誤碼）等新技術，使DDR5電競記憶體能更穩定的運作，引領超頻新世代。

此外，ADATA將領先業界展出兩款PCIe Gen5 x4固態硬碟原型樣品「Project Nighthawk」以及「Project Blackbird」，分別具備14/12GB/s與14/10GB/s最高的讀寫速度，採用最新NVMe 2.0規範，容量更高達至8TB，為創作者以及電競玩家提供最佳高速傳輸與儲存方案。