情侶之間是否AA制，每對情侶都有不同的做法，一名男網友發文表示，前天和女友吃飯要結帳時，他因為只付了自己的餐點費用，讓女友錯愕的趕緊掏錢結帳，隨後他謊稱肚子痛離開現場，丟包女友直接回家，更痛批女友吃飯還不想付錢，「是乞丐還是土匪」，文章曝光後引來網友撻伐，留言大罵「活該單身」。

原PO在臉書社團《靠北女友my girl》發文表示，前天跟交往2天的女友去吃飯，結果結帳時他只付了自己的餐點費用250元就離開，女友當場錯愕的愣在原地，直到店員再次出聲喊了價格後，才趕緊掏出錢包付錢。

原PO說，女友付完錢後就不跟他說話，他見苗頭不對，看到公廁立馬跟說肚子痛要去上廁所，之後便丟包女友直接回家。

原PO說，當晚他收到女友傳來的訊息寫著「分手吧，爛人」，讓他非常生氣，痛批女友吃飯不想付錢還說別人爛，是乞丐還是土匪。

文章一貼出立即引來網友撻伐，「你不想跟人家在一起當面跟人家說，這樣直接走人很沒禮貌」、「你這人不提早說各付各的，然後還落跑」、「問題不在你們對誰付帳的錯誤認知，而是發生一些尷尬情況對方生氣了，你沒去想辦法解決，反而借尿遁落跑，國中生嗎」、「笑死，連這種小錢也要計較的男生活該單身」。