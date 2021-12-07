不少人都有中發票的經驗。一名男子表示，最近買了一雙靴子送女友，結果發票竟然中了5000元，沒想到女友得知後，卻用理所當然的態度說，「是買我的禮物的發票，中獎的錢應該可以給我吧？」令他相當傻眼。

原PO昨（6）日匿名於論壇《Dcard》指出，日前和女友去台中旅行，在當地的店家買了一雙靴子送給對方當禮物，結帳時店家告知配合台中購物節，登錄發票就可以抽獎，結果該張發票竟然幸運中5000元，他開心地直呼「等於買靴子的錢免費，還有現金可以拿」。

女友得知發票中獎後，向他表示「這是買我的禮物，發票中獎的錢應該也可以給我吧？」起初他以為女友只是開玩笑，沒想到女友不斷反覆且用認真地表情，表明要中獎的5000元，「反正這是買我的東西，中獎的錢就應該給我啊！」

原PO愈聽火氣愈大，再加上女友的態度也不佳，他認為自己對女友一向很大方，平常也不太計較錢，「但這次我真的沒辦法接受這種態度，一副好像我給她是應該的，想問一下大家遇到這種情況，會怎麼做處理？」

遭遇曝光後，網友也表紛紛回應，「這什麼奇葩邏輯啊」、「你買的東西，中獎的發票錢就是你的啊！關禮物什麼事？還想要禮物加獎金全拿喔？哪來白痴」、「公主病的味道」、「勸你放生」、「真的愛你的女友，會替你中獎高興」、「你女友好公主病」。