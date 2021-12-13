近期因Omicron變種病毒發展與美國戰略石油儲備釋出等因素影響，油價大幅震盪。由於Omicron確診者症狀較輕微，激勵原油期貨價格彈升，上周西德州（WTI）與布蘭特（Brent）原油期貨各上漲8.16％與7.54％，帶動今（13）日二檔與原油期連動的ETF同步大漲。

期街口布蘭特正2及期元大S&P石油二檔ETF，今天各大漲約近5％及2.5％，盤中最高價各來到9.77元及12.86元；而反向的期元大S&P原油反1，則下跌約2.5％。

在疫情變化方面，輝瑞和BioNTech上周聲明指出，BNT疫苗在三劑或完整的兩劑方案配上加強劑後，可以中和Omicron變種病毒，而美國首席醫療顧問佛奇立場亦呼應前述看法，市場擔憂有所淡化。

街口投信分析，供給面部分，美國能源部此前計劃從戰略儲備釋放5000萬桶原油，其中1800萬桶已得到國會批准可以銷售，並宣佈12月17日將開始釋出1800萬桶戰略石油儲備。另在維也納進行的伊朗核談判，尚未在制裁問題上提出妥協。如果新一輪談判失敗，美法德英等國預計將採取措施加大對伊朗的壓力，下一步可能包括對伊朗實施更多制裁。

街口投信認為，Omicron變種病毒對油價構成壓力短線已見緩解，市場消化戰略石油儲備釋出對供給面影響，加上伊朗核談判僵局，在原油產業受限於投資不足，增產仍緩慢下，原油後市將更加明朗。