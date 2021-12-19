「重啟核四」、「公投綁大選」、「反萊豬進口」及「珍愛藻礁」等4大公投昨投票結果出爐，雖未通過公投門檻495萬6367票，但民進黨主張的「4個不同意」大獲全勝。不過，民進黨台北市議員簡舒培直言，台北萬華區的四大公投票數顯示出藍營基本盤還是大於綠盤，恐對罷免林昶佐案有影響。

簡舒培昨（18日）在政論節目「台灣最前線」上表示，四大公投案在萬華投票結果，除了核四是不同意大於同意，其餘都是同意大於不同意，可以看出藍營的盤在林昶佐選區還是比較大的，所以對於罷免林昶佐案沒有樂觀的本錢。

簡舒培指出，台中中二選區和罷免林昶佐案有連動關係，藍營支持者恐因國民黨在四大公投失利，會想在明年1月9日的選舉扳回一城，對民進黨而言，這兩場選戰只有全力以赴。

據中選會昨公布台北萬華區四大公投總得票:「重啟核四」同意為3萬4430票，不同意為3萬6874票；「反萊豬進口」同意為3萬6009票，不同意為3萬5338票；「公投綁大選」同意為3萬6142票，不同意為3萬5226票；「珍愛藻礁」同意為3萬5788票，不同意為3萬5505票。