今天是行憲紀念日，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，守護憲法是保障民主自由的基礎，並強調民主憲政正危在旦夕，唯有大家團結起來與民意站在一起，才能對抗反民主，不斷傷害憲政的執政黨，捍衛中華民國憲法，實踐民主自由，國民黨責無旁貸。

朱立倫說，昨天國民黨團共同全力擋下民主獨裁的民進黨違反民主程序，意圖將2兆多元的中央政府總預算案或「地方制度法修正案」逕付二讀，公投後的民進黨已經鴨霸到全面執政全面獨裁，連最基本的程序正義都不顧了。

朱立倫指出，國民黨要捍衛憲政、捍衛民主審議的精神，必須維持五權分立、相互制衡的機制，不能讓執政者一黨獨大、架空立法權，傷害人民的權益。

朱立倫提到，國民黨更要與時俱進，提出與時代潮流相符的憲改主張，除了提高立院對考、監委員的同意門檻外，也要推出「擴大參政權」，將選舉與被選舉權年齡降到18歲、「恢復閣揆同意權」落實權責相符體制、「環境權入憲」確保台灣永續宜居，以及「動物保護權入憲」提倡尊重生命價值等「憲改四大主軸」，讓憲法更符合人民需求與期待。